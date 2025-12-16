На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали подозреваемых в попытке поджога жилого дома

Двое жителей Петербурга задержаны после поджога двери в жилом доме
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в попытке поджога жилого дома по заданию куратора в мессенджере. Об этом сообщила петербургская полиция.

По ее данным, 13 декабря в дежурную часть Калининского района поступило сообщение о возгорании отсекающей двери возле лифта в подъезде дома №106 на Гражданском проспекте. Огонь был потушен силами жильцов, пострадавших нет.

Сотрудники полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. 15 декабря по местам проживания были задержаны двое мужчин в возрасте 35 и 21 года, которые причастны к поджогу.

Следствие установило, что подозреваемые действовали из корыстных побуждений, рассчитывая получить денежное вознаграждение от неустановленного лица, который в ходе переписки в мессенджере предложил им поджечь входную дверь в коридор, где расположены несколько квартир, чтобы создать угрозу для находившихся там людей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

16 декабря оперативники задержали четверых подростков от 14 до 17 лет, которые готовили подрыв на наземном участке магистрального нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Лебедянском районе по заданию украинских спецслужб. По данным следствия, подростки связались через мессенджер Telegram с лицами, действовавшими в интересах Службы безопасности Украины. Им предложили за деньги совершить диверсию, однако осуществить задуманное им не удалось — подозреваемых по горячим следам задержали сотрудники ФСБ. По факту преступления СК возбудил уголовное дело о приготовление к диверсии, максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Мариуполе задержали подростка за поджог сотовой вышки.

