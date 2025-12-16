Роскачество выявило несоответствия ГОСТу у трех производителей зеленого горошка

Роскачество нашло нарушения во внешнем виде, консистенции и массе консервированного зеленого горошка у торговых марок. Об этом сообщили ТАСС в организации.

Как отмечается в сообщении, все консервы были промаркированы ГОСТом, а значит должны были соответствовать «целому ряду строгих органолептических показателей».

«Несоответствие ГОСТ в таких случаях рассматривается как нарушение, их выявили в продукции трех торговых марок», — отметили в Роскачестве.

Так, неоднородный размер горошин, а также 6,8% и 6,9% битых зерен соответственно были обнаружены у брендов Global Village и «Юнона». Для высшего сорта это количество не должно превышать 6%, отметили в организации. В горошке «Маркет» была обнаружена примесь кормового гороха коричневого цвета в количестве одной штуки.

Всего в ходе проверки было исследовано 20 торговых марок. Всю продукцию признали полностью безопасной. В ней не было обнаружено пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и нарушений по микробиологии.

