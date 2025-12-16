На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Роскачество выявило несоответствия ГОСТу у трех производителей зеленого горошка

Роскачество: горошек марок «Маркет», Global Village и «Юнона» не отвечают ГОСТу
true
true
true
close
Mr.Rahim Mia/Shutterstock/FOTODOM

Роскачество нашло нарушения во внешнем виде, консистенции и массе консервированного зеленого горошка у торговых марок. Об этом сообщили ТАСС в организации.

Как отмечается в сообщении, все консервы были промаркированы ГОСТом, а значит должны были соответствовать «целому ряду строгих органолептических показателей».

«Несоответствие ГОСТ в таких случаях рассматривается как нарушение, их выявили в продукции трех торговых марок», — отметили в Роскачестве.

Так, неоднородный размер горошин, а также 6,8% и 6,9% битых зерен соответственно были обнаружены у брендов Global Village и «Юнона». Для высшего сорта это количество не должно превышать 6%, отметили в организации. В горошке «Маркет» была обнаружена примесь кормового гороха коричневого цвета в количестве одной штуки.

Всего в ходе проверки было исследовано 20 торговых марок. Всю продукцию признали полностью безопасной. В ней не было обнаружено пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и нарушений по микробиологии.

Ранее в Роскачестве объяснили, как выбрать хорошие мандарины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским пенсионерам снизят выплаты за коммуналку с 1 января. Что важно знать про льготы и субсидии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами