СПЧ потребовал от Telegram-каналов удалить фото и видео расправы в подмосковной школе

СПЧ: требуем удаления из Telegram-каналов фото и видео из одинцовской школы
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Совет по правам человека (СПЧ) требует удалить из Telegram-каналов фото и видео расправы в подмосковной школе. Об этом сообщает пресс-служба органа.

«Телеграм-каналы и электронные СМИ распространяют фото и видео сегодняшней трагедии в одинцовской школе. Конечно, блогеры не являются профессиональными журналистами, и далеко не все Телеграм-каналы зарегистрированы в качестве СМИ», — говорится в сообщении.

В СПЧ также отметили, что понятия этичности и гуманизма должно быть общими у всех людей, независимо от профессионального статуса.

Совет планирует добиваться введения ответственности для блогеров за публикацию подобного контента, заверили там.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к представителям СМИ после нападения на школу в Одинцово и призвал ответственно подходить к публикации материалов с места трагедии. Так он прокомментировал появившиеся в раде СМИ кадры в том числе с камеры самого нападавшего мальчика. На видео он подробно снял все: от подготовки до нападения на учеников.

Ранее порезавший учительницу ножом школьник из Петербурга раскаялся в содеянном.

Нападение на школу в Одинцово
