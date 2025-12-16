Россиянам назвали продукты, которые неожиданно быстро портятся

Реальный срок хранения некоторых продуктов в реальности оказывается короче, чем изначально кажется. Поэтому важно знать, какие товары не стоит закупать впрок. Об этом Life рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Специалист рассказал, что отрубевая оболочка коричневого риса богата маслами, витаминами и микроэлементами. Также она содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые подвержены быстрому окислению кислородом воздуха и прогорканию, поэтому даже при правильных условиях хранения продукт будет годен от шести до девяти месяцев.

Эксперт добавил, что в гречневой крупе и овсяных хлопьях также высокое содержание масел. Даже герметичная упаковка не убережет эти крупы от окисления и прогоркания, поэтому оптимальный срок их хранения в основном составляет только один год.

Помимо этого, по словам Дорохова, у сахарного песка и поваренной соли при правильном хранении практически неограниченный срок годности. Однако влага может испортить продукты. Сахар гигроскопичен, поэтому впитывает воду из воздуха, слеживается в монолит и создает среду, подходящую для появления плесени. Соль в подобных условиях тоже может отсыреть. Хранить эти продукты следует в герметичных стеклянных или пластиковых контейнерах.

Одними из самых скоропортящихся продуктов являются листовые овощи, такие как шпинат, салат и рукола. Продлить их срок хранения можно лишь с помощью быстрой заморозки.

«Часто приобретают для хранения впрок очищенные сырые орехи и семена. Благодаря высокому содержанию полиненасыщенных жиров они крайне уязвимы к окислению и воздействию света. Покупать их нужно только в скорлупе или в вакуумной упаковке, рассчитанной на однократное использование, а после вскрытия хранить в морозильной камере», — рассказал специалист.

Кроме того, в маслах, которые хранятся в прозрачных бутылках и стоят на свету, происходят процессы окисления и образуются вредные соединения. По словам эксперта, даже устойчивое оливковое масло после вскрытия и контакта с кислородом рекомендуется использовать в течение одного или максимум двух месяцев. При этом хранить его необходимо в темном и прохладном месте, а после вскрытия использовать за кратчайшее время.

