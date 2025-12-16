На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, для кого опасен крепкий чай

Врач Кашух: крепкий чай опасен для людей с заболеваниями ЖКТ
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Привычка пить крепкий чай, особенно натощак, может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ). Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, у людей с эрозивно-язвенными изменениями в желудке может усилиться воспаление из-за напитка.

«Крепкий чай рекомендуют при диарее: дубильные вещества в нем тормозят перистальтику. Но при этом важно знать, что круто заваренный чай ухудшает всасывание железа из пищи. Так что людям с железодефицитной анемией чай лучше ограничить или хотя бы не пить его сразу после еды — лучше через 2-3 часа», — посоветовала специалист.

Она добавила, что многие травяные сборы и чаи могут содержать природные ядовитые вещества — пирролизидиновые алкалоиды.

До этого Кашух говорила, что ежедневное употребление крепко заваренного чая может негативно повлиять на самочувствие тревожных и возбудимых людей. Кроме того, избыток кофеина и танинов может спровоцировать бессонницу.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать подходящий чай и не навредить здоровью.

