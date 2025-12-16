Прокуратура устанавливает обстоятельства нападения на учеников школы в Одинцово

Прокуратура оценит действия должностных лиц во время нападения на школу в Одинцово

Прокуратура Московской области устанавливает обстоятельства нападения на учеников Успенской школы в поселке Горки 2. Ведомство даст оценку действию должностных лиц во время нападения, говорится в сообщении прокуратуры региона в Telegram-канале.

На месте происшествия находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании», — говорится в сообщении.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по факту произошедшего.

По информации Telegram-канала SHOT, нападение на учеников совершил 15-летний девятиклассник этой же школы. Его мотивы неизвестны. Нападавшего задержали прибывшие на место силовики, когда он заперся в школьном кабинете, взяв в заложники одного из учеников.

СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК.

Ранее в Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу.