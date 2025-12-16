Психолог объяснила, почему подготовка к Новому году усиливает выгорание

Подготовка к Новому году может усилить эмоциональное выгорание, поскольку в конце года многие находятся в состоянии накопленной усталости. Избежать этого удастся, если отказаться от праздника со множеством гостей и пышным застольем. Об этом радио Sputnik рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

По словам эксперта, традиционный праздник лишь усиливает выгорание, поэтому сейчас некоторые решают встретить Новый год минималистично, окружив себя тишиной и спокойствием. Психолог отметила, что такой подход называют «тихой роскошью».

Она объяснила, что традиционный формат праздника начинает утомлять из-за перегруза, на фоне которого психика не успевает переключиться из напряжения в состояние удовольствия. При этом многие люди начинают создавать праздничную атмосферу, когда их эмоциональный и физический ресурсы уже находятся на нуле.

Помимо этого, многие воспроизводят модель, согласно которой Новый год должен быть масштабным. Однако специалист рассказала, что такое празднование создавалось под другое время и меньшее количество стрессовых факторов. При этом некоторые люди боятся признаться, что им тяжело выдерживать традиционный формат, из-за чего возникает чувство вины.

По словам психолога, следует планировать столько задач, сколько удастся выполнить без истощения.

«Минимализм снижает сенсорную и эмоциональную перегрузку, что помогает восстановить нервную систему после напряженного года. После такого праздника человек ощущает не истощение, а внутреннее спокойствие. Это главный критерий эффективного формата», — сказала Куликова-Цай.

Психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова до этого говорила, что решение не праздновать Новый год может принести настоящую пользу. По ее словам, это поможет переосмыслить все события, восстановить силы, а также сохранить стабильный ритм жизни и внутреннее равновесие.

