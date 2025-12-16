На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему подготовка к Новому году усиливает выгорание

Психолог Куликова-Цай: традиционный формат Нового года может утомлять
true
true
true
close
Volodymyr Hlukhovskyi/Shutterstock/FOTODOM

Подготовка к Новому году может усилить эмоциональное выгорание, поскольку в конце года многие находятся в состоянии накопленной усталости. Избежать этого удастся, если отказаться от праздника со множеством гостей и пышным застольем. Об этом радио Sputnik рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай.

По словам эксперта, традиционный праздник лишь усиливает выгорание, поэтому сейчас некоторые решают встретить Новый год минималистично, окружив себя тишиной и спокойствием. Психолог отметила, что такой подход называют «тихой роскошью».

Она объяснила, что традиционный формат праздника начинает утомлять из-за перегруза, на фоне которого психика не успевает переключиться из напряжения в состояние удовольствия. При этом многие люди начинают создавать праздничную атмосферу, когда их эмоциональный и физический ресурсы уже находятся на нуле.

Помимо этого, многие воспроизводят модель, согласно которой Новый год должен быть масштабным. Однако специалист рассказала, что такое празднование создавалось под другое время и меньшее количество стрессовых факторов. При этом некоторые люди боятся признаться, что им тяжело выдерживать традиционный формат, из-за чего возникает чувство вины.

По словам психолога, следует планировать столько задач, сколько удастся выполнить без истощения.

«Минимализм снижает сенсорную и эмоциональную перегрузку, что помогает восстановить нервную систему после напряженного года. После такого праздника человек ощущает не истощение, а внутреннее спокойствие. Это главный критерий эффективного формата», — сказала Куликова-Цай.

Психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова до этого говорила, что решение не праздновать Новый год может принести настоящую пользу. По ее словам, это поможет переосмыслить все события, восстановить силы, а также сохранить стабильный ритм жизни и внутреннее равновесие.

Ранее кардиолог предупредил о риске инфаркта в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами