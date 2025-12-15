На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врачи назвали главные триггеры мигрени

Pravda.Ru: стресс может вызывать приступы мигрени
true
true
true
close
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Хроническое напряжение, конфликты на работе и другие стрессовые факторы могут приводить к мигрени. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Кроме того, недуг может появиться на фоне эмоционального и профессионального выгорания, а также неправильного питания. Так, например, триггерами могут выступать резкие скачки глюкозы, пропуски еды, избыток сладкого в рационе.

«Завтрак «чем попало» или его отсутствие, крепкий кофе натощак, сладкая выпечка — дополнительная нагрузка. Вместо этого можно опираться на рекомендации из статьи о фруктах для идеального завтрака, дополняя их белком и цельными злаками», — добавили в сообщении.

Ученые из Американского университета до этого выяснили, что снижение потребления глутамата помогает уменьшить частоту мигреней. Глутамат — распространенный компонент усилителей вкуса и возбуждающий нейромедиатор. В пищу он попадает из переработанных продуктов, а также из натуральных источников – томатов и грибов. Поскольку в нервной системе глутамат участвует в передаче болевых сигналов, его избыток рассматривают как возможный фактор усиления чувствительности мозга.

Ранее стало известно, поможет ли самомассаж справиться с мигренью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами