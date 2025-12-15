Врачи назвали главные триггеры мигрени

Хроническое напряжение, конфликты на работе и другие стрессовые факторы могут приводить к мигрени. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Кроме того, недуг может появиться на фоне эмоционального и профессионального выгорания, а также неправильного питания. Так, например, триггерами могут выступать резкие скачки глюкозы, пропуски еды, избыток сладкого в рационе.

«Завтрак «чем попало» или его отсутствие, крепкий кофе натощак, сладкая выпечка — дополнительная нагрузка. Вместо этого можно опираться на рекомендации из статьи о фруктах для идеального завтрака, дополняя их белком и цельными злаками», — добавили в сообщении.

Ученые из Американского университета до этого выяснили, что снижение потребления глутамата помогает уменьшить частоту мигреней. Глутамат — распространенный компонент усилителей вкуса и возбуждающий нейромедиатор. В пищу он попадает из переработанных продуктов, а также из натуральных источников – томатов и грибов. Поскольку в нервной системе глутамат участвует в передаче болевых сигналов, его избыток рассматривают как возможный фактор усиления чувствительности мозга.

