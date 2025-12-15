«Не склонен к насилию»: отец напавшего на педагога в Петербурге охарактеризовал сына

Отец напавшего на педагога в Петербурге назвал сына не конфликтным

Отец девятиклассника, напавшего на учительницу в Санкт-Петербурге, в беседе с 78.ru рассказал о сыне. По его словам, подросток увлекается шахматами, шашками и футболом.

«Нет от него никакой грязи. Не склонен ни к оружию, ни к чему подобному», — подчеркнул мужчина.

Он также отметил, что сейчас находится на работе в другом регионе и не проживает с сыном уже более полутора лет.

Инцидент произошел утром 15 декабря. По данным местных СМИ, молодой человек пришел к педагогу, чтобы подтянуть математику. Когда женщина отвернулась, ученик напал на нее с ножом.

После произошедшего к зданию подъехали экстренные службы. Всех детей тем временем увели в спортивный зал.

Учительница получила травмы спины и рук, ее направили в больницу. Нападавший также попал в медучреждение.

Ранее педагог российской школы напала на ученика.