В России отреагировали на новость о появлении нового штамма оспы обезьян

Специалист Сапронов: появление нового штамма оспы обезьян не стало новостью
Reuters

Появление нового штамма вируса оспы обезьян — это не новость для сообщества ученых. Об этом «Москве 24» заявил заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы управления делами президента России Георгий Сапронов, комментируя сообщение о том, что британские ученые обнаружили новый рекомбинированный штамм вируса mpox (оспа обезьян — Прим. ред.) и охарактеризовали его как неуязвимый.

Сапронов отметил, что натуральную оспу в России удалось победить в прошлом веке, однако, в природе продолжают циркулировать низкородственные вирусы, некоторые из которых вызывают обезьянью оспу. Новый штамм является результатом смешения двух циркулирующих форм оспы. При этом он не обладает высокой заразностью и не получает эпидемического распространения.

«Чтобы заболеть, нужен очень тесный контакт с зараженным, особенно в период, когда на его коже появляются так называемые везикулы – пузырьки с гноем», — подчеркнул эксперт.

В июле в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что только 15% случаев оспы обезьян в Африке подтверждены лабораторно, что связано с недостаточным числом достоверных инструментов лабораторной диагностики. С 2023 года Россия реализует программу содействия странам Африки в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, рассказали в ведомстве.

Ранее врач предупредил об опасности популярных в России «ветряночных вечеринок».

