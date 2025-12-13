На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошел ежегодный форум педагогов

Более 200 молодых педагогов приняли участие в ежегодном форуме в Люберцах
true
true
true
close
Министерство образования Московской области

В Московской области с 10 по 12 декабря проходил ежегодный форум «Я — педагог», в котором приняли участие более 200 человек, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ведомстве отметили, что главные цели форума — создать условия для развития творческого потенциала молодых педагогов, а также сформировать активную гражданскую позицию и профессиональное отношение к совершенствованию системы образования.

На форуме проводились мастер-классы и открытые уроки победителей региональных и федеральных конкурсов, а также учителей-членов клуба «Педагог года Подмосковья».

Кроме того, педагоги приняли участие в ток-шоу, интеллектуальных играх и тренингах.

Форум был организован министерством образования Московской области и Московской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами