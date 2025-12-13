В Подмосковье прошел ежегодный форум педагогов

Более 200 молодых педагогов приняли участие в ежегодном форуме в Люберцах

В Московской области с 10 по 12 декабря проходил ежегодный форум «Я — педагог», в котором приняли участие более 200 человек, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ведомстве отметили, что главные цели форума — создать условия для развития творческого потенциала молодых педагогов, а также сформировать активную гражданскую позицию и профессиональное отношение к совершенствованию системы образования.

На форуме проводились мастер-классы и открытые уроки победителей региональных и федеральных конкурсов, а также учителей-членов клуба «Педагог года Подмосковья».

Кроме того, педагоги приняли участие в ток-шоу, интеллектуальных играх и тренингах.

Форум был организован министерством образования Московской области и Московской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.