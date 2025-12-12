Казаки помогли освобождению Северска Донецкой народной республики

Военнослужащие 6-й Лисичанской казачьей бригады способствовали освобождению Северска Донецкой народной республики, заняв плацдарм в поселке Верхнекаменское. Об этом сообщил телеграм-канал «Российское казачество».

Уточняется, что бойцы казачьей бригады проявили себя, освободив от противника поселок, являвшийся важной стратегической точкой для продвижения ВС РФ к Северску.

После того, как казаки заняли Верхнекаменское, был начат штурм укреплений ВСУ в пригороде Северска. В ходе него бойцы 6-й Лисичанской казачьей бригады и другие подразделения 3-й общевойсковой армии окончательно освободили Северск.