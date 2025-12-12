На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кардиолог объяснил, как затянувшаяся «осень» повлияла на здоровье россиян

Врач Прокофьев: перепады температур привели к увеличению числа пациентов с ОРВИ
Shutterstock

В начале декабря было зафиксировано большое количество пациентов, жалобы которых оказались характерны для остро-респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом «Известиям» рассказал врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Специалист отметил, что в основном пик ОРВИ проходит в начале зимнего сезона, так как холодный воздух губит вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. Однако в конце 2025 года ситуация оказалась иной.

«К декабрю мы ежегодно фиксировали спад обращений по этому поводу. Результат погодной аномалии 2025 года — увеличение заболеваний, связанных с остро-респираторными вирусными инфекциями, острыми бронхитами и тонзиллофарингитами», — рассказал кардиолог.

По мнению врача, это обусловлено перепадами температур, а также ведущими факторами развития заболеваний, среди которых снижение иммунитета и переохлаждение.

Эксперт добавил, что другая проблема связана с резкими перепадами атмосферного давления. В результате этого с приходом зимы число пациентов, столкнувшимся с гипертоническим кризом, значительно возросло.

Обычно в переходный период многие испытывают головную боль, повышение артериального давления и учащение пульса, а когда устанавливается климатическая зима, давление приходит в норму. Однако, по словам кардиолога, в этом году перепады погоды крайне негативно сказываются на артериальном давлении и нередко сопровождаются гипертоническим кризом, который угрожает здоровью и даже жизни.

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо до этого рассказала «Газете.Ru», что работа на больничном может привести к вспышкам заболеваний россиян в офисах и росту рисков хронических заболеваний. По ее словам, работа на больничном — в основном удел тех, кто работает на удаленке, и в довольно ограниченном количестве случаев, например, когда сломана нога.

Ранее врач объяснила, почему опасно давать детям антибиотики при ОРВИ.

Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
