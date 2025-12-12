На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский и Хинштейн открыли в Курске памятник «западнику» XVII века

Мединский и Хинштейн открыли памятник государственному деятелю Матвееву в Курске
46ТВ

В центре Курска открыт памятник государственному деятелю времен XVII века Артамону Матвееву. Об этом сообщает ТАСС.

В торжественной церемонии участвовали помощник президента России Владимир Мединский и губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам Мединского, Артамон Матвеев занимает почетное место среди плеяды ярких людей XVII века.

«Он трижды проезжал через эту землю, вел тайные, секретные переговоры. Отчасти можно сказать, что человек тесно связан с курской землей, а вклад его в историю России — безграничный», - сказал помощник президента.

Хинштейн отметил, что установка памятника-бюста - это не просто дань уважения прошлому, но и очень важно с точки зрения понимания контекста истории.

Артамон Сергеевич Матвеев (примерно 1625 — 1682) являлся русским государственным деятелем. В 12 лет был взят в царский дворец «на житьё» и, вероятно, воспитывался вместе с будущим царем Алексеем. В конце царствования Алексея Михайловича стал руководителем русского правительства. Являлся одним из первых «западников», ценил общение с иностранцами и охотно пересаживал на русскую почву заморские новинки.

10 декабря стало известно, что в Курской области планируется открыть памятник северокорейским военным, которые принимали участие в защите курской земли от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге назовут улицу в честь героя СВО, пожертвовавшего собой ради солдат.

