Мясников объяснил, кому нужно пить магний

Дефицит магния в организме легко восполняется при помощи сбалансированного питания, здоровому человеку пить эту добавку не нужно. Опасна нехватка магния только при конкретных диагнозах – например, для пациентов с атеросклерозом, аритмией, при риске инфарктов и инсультов, объяснил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач поддержал телеведущую Елену Малышеву, которая заявила, что магний пить нельзя без назначения врача, а организм получает его из таких продуктов, как картофель, гречка, хлеб, зелень, творог, рис и прочие.

«Для восполнения дефицита магния обычно достаточно продуктов, которые указала коллега, — согласился Мясников. — В реанимациях у 35% пациентов будет дефицит магния. Здоровому человеку достаточно магния в продуктах, а человеку с факторами риска врач может назначать магний отдельно».

Что касается самоназначения добавок, то это опасно даже если речь идет о витамине С, предупредил специалист. Если его слишком много, то это может привести к формированию камней в почках, заключил врач.

До этого врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин развеял миф о том, что магний является универсальным средством против стресса, усталости, а также проблем со сном. По его словам, эффективность средств с магнием для устранения у взрослых людей симптомов, в числе которых и бессонница, не имеет подтверждения. Эксперт добавил, что лекарства помогают при выраженной нехватке магния, которой свойственны такие симптомы, как спазмы, судороги и тремор.

