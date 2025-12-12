Россиянин пытался завязать знакомство, рассылая интимные фото случайным людям

Пенсионер из Пензы разослал сотни личных фото незнакомцам и угодил под суд

В Пензе пенсионер разослал более 200 интимных фото незнакомцам для «знакомства». Об этом сообщает УМВД по области.

Недавно пензенские полицейские получили информацию о том, что один из пользователей популярной соцсети распространяет материалы порнографического характера.

«Им оказался житель города Пензы 1961 года рождения, который дал признательные показания. Он рассказал, что отправлял свои личные фотографии порнографического содержания неизвестным лицам в целях дальнейшего знакомства», — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет колонии.

Ранее в Госдуме выступили против запрета на рассылку интимных фото.