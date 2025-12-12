На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителям рассказали, как избежать проблем с носом у детей зимой

Врач Кутузова: зимой важно поддерживать влажность воздуха не ниже 45%
Dr. Wilfried Bahnmuller/Global Look Press

Зимой у детей чаще обостряются проблемы, связанные с аденоидами — могут появиться заложенность носа, храп, затрудненное дыхание, нарушения сна. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-оториноларинголог клиники Soft Medical Center Анна Кутузова.

«Зимой носоглотка ребенка сталкивается сразу с несколькими факторами: сухим воздухом из-за отопления, низкими температурами на улице и ростом числа вирусных инфекций. На фоне этих условий аденоидная ткань увеличивается быстрее, чем в теплое время года», — отметила специалист.

Она посоветовала поддерживать влажность воздуха на уровне не ниже 45%, а температуру около 20-21°C. Кроме того, по ее словам, полезно орошение носа солевыми растворами. Эта процедура помогает увлажнить слизистую и удалить избыточные выделения.

Если же насморк сохраняется более 10 дней, необходимо обратиться к врачу, добавила Кутузова.

Оториноларинголог сети «Клиника Фомина» Лусине Симонян до этого предупреждала, что в составе безопасных детских капель для носа не должно быть сосудосуживающих веществ, антибиотиков, гормональных препаратов и консервантов.

Эксперт рекомендовала пользоваться препаратами в одноразовых капельницах или во флаконах с системой, предотвращающей обратный ток жидкости.

Ранее родителям рассказали, как правильно промывать нос ребенку.

