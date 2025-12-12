Врач объяснила, почему опасно давать детям антибиотики при ОРВИ

Решение лечить ребенка с помощью антибиотиков при появлении первых признаков простуды является серьезной ошибкой, способной ухудшить его состояние и замедлить выздоровление. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила декан педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, врач-педиатр Лидия Ильенко.

По словам специалиста, самостоятельно назначать ребенку антибиотики опасно.

«Не надо любое лечение острого респираторного заболевания, где в основе поражающего фактора выступают один вирус или группа вирусов, превращать в антибактериальное лечение», — предупредила врач.

Она объяснила, что антибиотики не помогают в борьбе с вирусами, которые вызывают большую часть ОРВИ. Наоборот, эти средства снижают иммунитет и препятствуют быстрому выздоровлению.

В период болезни важно вовремя начать правильное лечение, напомнила педиатр. Необходимо обеспечить ребенку теплое питье и витаминную поддержку, а также соблюдать домашний режим и при необходимости обращаться к врачу.

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании СберЗдоровье Калсын Гамзатов до этого говорил, что из-за простуды у детей некоторые родители могут задуматься об операции по удалению миндалин. Однако в большинстве случаев необходимости в хирургическом вмешательстве нет. По его словам, удалять миндалины необходимо лишь в том случае, если воспаления возникают слишком часто или провоцируют гнойные осложнения.

