На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, почему опасно давать детям антибиотики при ОРВИ

Педиатр Ильенко: прием антибиотиков при ОРВИ ухудшает состояние ребенка
true
true
true
close
Shutterstock

Решение лечить ребенка с помощью антибиотиков при появлении первых признаков простуды является серьезной ошибкой, способной ухудшить его состояние и замедлить выздоровление. Об этом в разговоре с kp.ru предупредила декан педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, доктор медицинских наук, врач-педиатр Лидия Ильенко.

По словам специалиста, самостоятельно назначать ребенку антибиотики опасно.

«Не надо любое лечение острого респираторного заболевания, где в основе поражающего фактора выступают один вирус или группа вирусов, превращать в антибактериальное лечение», — предупредила врач.

Она объяснила, что антибиотики не помогают в борьбе с вирусами, которые вызывают большую часть ОРВИ. Наоборот, эти средства снижают иммунитет и препятствуют быстрому выздоровлению.

В период болезни важно вовремя начать правильное лечение, напомнила педиатр. Необходимо обеспечить ребенку теплое питье и витаминную поддержку, а также соблюдать домашний режим и при необходимости обращаться к врачу.

Кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании СберЗдоровье Калсын Гамзатов до этого говорил, что из-за простуды у детей некоторые родители могут задуматься об операции по удалению миндалин. Однако в большинстве случаев необходимости в хирургическом вмешательстве нет. По его словам, удалять миндалины необходимо лишь в том случае, если воспаления возникают слишком часто или провоцируют гнойные осложнения.

Ранее врач рассказал, как по одному признаку отличить грипп от простуды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами