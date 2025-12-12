Названы правила, которые помогут реанимировать домашнюю орхидею

Для реанимации домашней орхидеи важно изучить ее корни — зеленые или серебристые можно оставить, коричневые — обрезать. Об этом Pravda.Ru рассказала эколог, журналист Оксана Литвинова.

Места срезов после этого нужно присыпать молотой корицей или специализированным фунгицидом для комнатных растений. Для растения важно подобрать новый субстрат и горшок, лучше отдать предпочтение прозрачному горшку с дренажными отверстиями и специальный субстрат из коры, мха и перлита. Орхидею нужно разместить так, чтобы корни свободно располагались в субстрате и не были плотно утрамбованы.

Растение удобнее всего поливать методом погружения — поставить горшок в миску с теплой водой на 10-15 минут, затем полностью слить лишнюю жидкость. Его лучше разместить на восточном или западном подоконнике, зимой можно добавить фитолампу низкой мощности.

«При этом важно выбирать растения из ответственных питомников, не использовать агрессивные химикаты в квартире и разумно относиться к субстратам: кора, мох и керамзит служат дольше, чем дешевая земля, которую приходится постоянно менять», — заключила Литвинова.

Ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», что зимой, когда до свежих овощей и фруктов с грядки далеко, создать небольшой «сад» у себя дома может практически каждый. Для домашнего огорода специалисты в первую очередь рекомендуют проверенные овощные культуры.

