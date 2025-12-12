На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы правила, которые помогут реанимировать домашнюю орхидею

Эколог Литвинова: обрезка корней поможет реанимировать домашнюю орхидею
true
true
true
close
Stanislav71/Shutterstock/FOTODOM

Для реанимации домашней орхидеи важно изучить ее корни — зеленые или серебристые можно оставить, коричневые — обрезать. Об этом Pravda.Ru рассказала эколог, журналист Оксана Литвинова.

Места срезов после этого нужно присыпать молотой корицей или специализированным фунгицидом для комнатных растений. Для растения важно подобрать новый субстрат и горшок, лучше отдать предпочтение прозрачному горшку с дренажными отверстиями и специальный субстрат из коры, мха и перлита. Орхидею нужно разместить так, чтобы корни свободно располагались в субстрате и не были плотно утрамбованы.

Растение удобнее всего поливать методом погружения — поставить горшок в миску с теплой водой на 10-15 минут, затем полностью слить лишнюю жидкость. Его лучше разместить на восточном или западном подоконнике, зимой можно добавить фитолампу низкой мощности.

«При этом важно выбирать растения из ответственных питомников, не использовать агрессивные химикаты в квартире и разумно относиться к субстратам: кора, мох и керамзит служат дольше, чем дешевая земля, которую приходится постоянно менять», — заключила Литвинова.

Ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», что зимой, когда до свежих овощей и фруктов с грядки далеко, создать небольшой «сад» у себя дома может практически каждый. Для домашнего огорода специалисты в первую очередь рекомендуют проверенные овощные культуры.

Ранее сообщалось, что в Москве расцвела редкая «орхидея-паук».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами