Россиянам назвали экономическую разницу кофе в кофейне и из домашней кофемашины

Экономист Качалов: кофе из домашней кофемашины в 10 раз дешевле, чем в кофейне
Стоимость кофе, приготовленного в домашней кофемашине, значительно ниже, чем в кофейне. Об этом «Москве 24» рассказал кандидат экономических наук, маркетолог Игорь Качалов, комментируя новость о том, что спрос на домашние кофемашины в России вырос на 10% за год.

Эксперт отметил, что пачка кофе может стоить 200 рублей. Из нее получится около 14 чашек напитка примерно по 15 рублей. При этом в кофейне чашка обойдется в 200–250 рублей, то есть в 10 раз дороже.

Он добавил, что кофемашину удобно установить дома, если человеку важна скорость.

«Пользователь нажимает кнопку и берет напиток, не выходя из дома. В этой ситуации кофейня невыгодна, потому что требует времени на дорогу и ожидание в очереди», — сказал Качалов.

Врач-терапевт «СМ-Клиника» Мария Толстова до этого в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что кофе, приготовленный в кофемашине, отличается высоким уровнем вредных веществ, способствующих образованию плохого холестерина в крови. Увеличение уровня вредного холестерина, по ее словам, приводит к образованию холестериновых бляшек с дальнейшим развитием атеросклеротических поражений сосудов, увеличению риска развития ишемической болезни сердца, инсультов и высокому артериальному давлению.

Ранее россиянам назвали причины, почему домашняя кофемашина портит вкус кофе.

