Эксперт рассказал, что делать с упавшими на карту деньгами от незнакомца

Россиянам следует быть осторожными с деньгами, которые якобы случайно упали на их банковскую карту. Высока вероятность, что это не ошибочный перевод, а часть мошеннической схемы. При этом важно учитывать, что тратить такие средства нельзя – за это грозит наказание, предупредил в беседе с RT адвокат МКА «Клишин и партнёры» Денис Талызин.

По словам юриста, за растрату случайно отправленных на карту средств предусмотрена ответственность по ст.1102 ГК РФ за неосновательное обогащение и присвоение чужих средств, возбудить могут как гражданское, так и уголовное дело.

При поступлении неизвестных денег на карту в первую очередь важно понять, действительно ли средства упали на расчетный счет или это фейковое сообщение от мошенников, которые выдают его за уведомление от банка.

«Поддельные SMS-уведомления с подменных номеров — частая уловка аферистов, — пояснил Талызин. — Они могут даже позвонить или написать получателю с просьбой вернуть перевод. Если человек переведёт им свои деньги, то фактически расстанется со своими средствами навсегда, не получив ничего взамен».

Адвокат напомнил, что никому и ни при каких обстоятельствах ни в коем случае нельзя сообщать данные из SMS – неважно, касаются они банковского счёта, карты, вклада или чего-то ещё. Если кто-то завладеет информацией, кодом из такого сообщения, то он сможет получить несанкционированный доступ к счёту человека.

Возвращать по ошибке перечисленные средства нельзя. Так, например, часто мошенники просят перевести деньги на счёт, который используется для криминальных схем, а впоследствии начать шантажировать этим свою жертву. Вместо этого при поступлении средств от незнакомца лицу, которое просит вернуть деньги, нужно сообщить о необходимости обратиться в банк для аннулирования перевода. Также нужно самостоятельно тоже обратиться в банк и уведомить его о поступлении денег от неизвестного лица.

«Дальше кредитное учреждение самостоятельно предпримет нужные действия», — заключил адвокат.

