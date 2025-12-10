Россиянам назвали среднюю стоимость ночи в московских отелях в новогодние праздники

«Островок»: ночь в отелях Москвы в новогодние праздники стоит в 7,8 тыс. рублей

Самым востребованным внутренним направлением для отдыха россиян на новогодние праздники в 2026 году стала Москва, спрос на поездки туда с 27 декабря по 11 января вырос на 5% в сравнении с показателями прошлого года. Это следует из исследования сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которое есть в распоряжении »Москвы 24».

В среднем стоимость ночи в отелях в этот период составляет 7,8 тыс. рублей.

«Основной туристический поток в Москву формируют жители крупных регионов. В число самых активных туристов, которые планируют поездки в столицу на праздники, входят жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской и Самарской областей, Татарстана», — отметили эксперты.

33% опрошенных выбирают в столице отели категории три звезды, 20% — четырехзвездочные отели, 18% — апартаменты. Чаще путешественники приезжают парами — (52% всех бронирований). 27% бронирований совершают семьи с детьми.

Кинолог и специалист первой в России социальной сети для питомцев и их владельцев «Буп» Алина Гайсина до этого рассказала «Газете.Ru», что перед заселением с собакой в отель необходимо уточнить условия пребывания. Гайсина рекомендовала узнать о допустимом виде, весе и размере питомца и уточнить размер доплаты и депозита. Она также посоветовала узнать, можно ли оставлять собаку одну в номере без переноски или клетки.

