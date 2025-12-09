В московском аэропорту сохраняются ограничения

В Шереметьево заявили о сохранении временных ограничений на полеты

В московском аэропорту Шереметьево продолжают действовать временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«К настоящему времени за период действия сигнала «Ковер» с 14:30 до 21:00 мск аэропорт Шереметьево принял 69 рейсов на прилет и обеспечил вылет 64 рейсов. 16 рейсов ушли на запасные аэродромы, 17 рейсов отменено», — заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет продолжает осуществляться по согласованию.

Вечером 9 декабря временные ограничения на выполнение полетов вводились в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.