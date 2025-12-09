На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ереване более 150 россиян застряли в аэропорту на 16 часов

Shot: в Ереване самолет в Москву задержали на 16 часов из-за непогоды
Shutterstock

Туристы из России не смогли вылететь из Армении из-за погодных условий и провели в аэропорту часы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, россияне должны были покинуть воздушную гавань Еревана ночью, но из-за загрязнения воздуха рейс в Москву перенесли на 19:00. При этом сотрудники авиакомпании якобы не общались с клиентами.

«По словам россиян, сотрудники на протяжении семи часов не предоставляли еду и воду и не выходили на связь», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время представители перевозчика призвали пассажиров покинуть аэропорт и пообещали предоставить номера класса люкс в отеле.

Всего возвращения домой ожидают более 150 россиян, их рейс задержали на 16 часов. Пассажиры уже обратились в профильные органы с жалобами на работу авиакомпании.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура. Специалисты ведомства проводят проверку, при необходимости они примут меры прокурорского реагирования.

Ранее в Египте 200 граждан РФ не смогли вылететь из аэропорта из-за поломки.

