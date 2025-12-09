На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Я приехала, ничего не помню»: появилось первое видео с моделью, найденной в Москве

112: модель Тартанова, попавшая в больницу, заявила, что ничего не помнит
true
true
true

Попавшая в больницу модель Анжелика Тартанова все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, девушка с трудом разговаривает. На кадрах из больницы заметно, что она лежит и медленно двигается. Известно, что пострадавшая помнит только момент, когда ее привезли в медицинское учреждение.

«Я приехала, ничего не помню», – рассказала она.

Девушка добавила, что в квартире, где она находилась, были молодой человек и еще одна девушка.

Сама модель пропала в конце ноября, перестав выходить на связь с родственниками. При этом пострадавшая раньше не пропадала и охотно делилась деталями личной жизни с семьей и в соцсетях.

Позже ее нашли, затем в одной из московских квартир обнаружили ее личные вещи. Предположительно, на нее напал ее возлюбленный после ссоры.

По данным СМИ, девушка получила серьезные травмы, ей сделали трепанацию черепа.

Ранее спасатель рассказал, есть ли шансы найти пропавшую семью Усольцевых.

