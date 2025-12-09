«Я приехала, ничего не помню»: появилось первое видео с моделью, найденной в Москве

112: модель Тартанова, попавшая в больницу, заявила, что ничего не помнит

Попавшая в больницу модель Анжелика Тартанова все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает 112.

По данным Telegram-канала, девушка с трудом разговаривает. На кадрах из больницы заметно, что она лежит и медленно двигается. Известно, что пострадавшая помнит только момент, когда ее привезли в медицинское учреждение.

«Я приехала, ничего не помню», – рассказала она.

Девушка добавила, что в квартире, где она находилась, были молодой человек и еще одна девушка.

Сама модель пропала в конце ноября, перестав выходить на связь с родственниками. При этом пострадавшая раньше не пропадала и охотно делилась деталями личной жизни с семьей и в соцсетях.

Позже ее нашли, затем в одной из московских квартир обнаружили ее личные вещи. Предположительно, на нее напал ее возлюбленный после ссоры.

По данным СМИ, девушка получила серьезные травмы, ей сделали трепанацию черепа.

