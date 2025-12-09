В Ульяновске ребенка госпитализировали после того, как его искусала собака

В Ульяновске возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Четырехлетняя девочка из Ульяновска попала в больницу после того, как ее укусила собака во дворе. Об этом сообщает 173.ru.

Инцидент произошел на проспекте Созидателей, около многоэтажного дома. По данным портала, животное укусило пострадавшую, после чего ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что дом считается элитным. По словам одной из соседок, собака могла быть бродячей.

«По-моему, она была бродячая. Забегала регулярно, я замечала ее. Конечно, ужасно, что такое случилось», – рассказала местная жительница.

Как рассказали другие жители в соцсетях, у животного был ошейник. Предполагается, что она либо была на свободном выгуле, либо хозяин ее бросил.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. Если вину фигурантов накажут, им грозит крупный штраф или арест. На данный момент идет расследование.

