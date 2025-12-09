На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мурашко рассказал о новой стратегии развития здравоохранения

Мурашко прогнозирует сокращение употребления алкоголя к 2030 году
Владимир Федоренко/РИА Новости

Стратегия развития здравоохранения позволит к 2030 году сократить в России употребление алкоголя, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает ТАСС.

«Реализация стратегии позволит к 2030 году: увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, и сократить употребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения», — сказал Мурашко журналистам.

Министр отметил, что в рамках утвержденной стратегии одним из ключевых направлений является системная профилактика заболеваний и повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни. Такое поведение, по информации Мурашко, подразумевает систематические занятия россиян спортом, а также переход к технологиям здоровьесбережения. Он уточнил, что это технологии, которые должны снизить «общую заболеваемость» населения.

До этого стало известно, что в настоящее время в России потребление алкогольной продукции
снижается, и достигло минимумов, сопоставимых с показателями 1997–1998 годов. Как отмечается, текущие значения фиксировались конце 1990-х, когда уровень потребления держался на отметке 7,6 литра на человека.

Ранее медик назвал действенные способы отказаться от алкоголя.

