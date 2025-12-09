На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Еврокомиссия считает, что решение о выборах на Украине должен принять народ

Еврокомиссия: выборы на Украине не нужны без запроса от народа
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Еврокомиссии считают, что решение о проведении президентских выборов на Украине должен принять украинский народ. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, что настало время провести президентские выборы на Украине, передает ТАСС.

«Вопрос о проведении выборов может решать только украинский народ», - заявила Хиппер.

При этом она добавила, что в Еврокомиссии продолжают считать Зеленского «избранным президентом».

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

9 декабря Дональд Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы, потому что жители республики должны иметь право выбирать главу государства.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».

Ранее Трамп заявил, что Байден «глупо отдал» Украине $350 млрд.

