На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подмосковные команды прошли в финал «Битвы роботов»

Три команды из Подмосковья вышли в финал «Битвы роботов»
true
true
true
close
Пресс-служба Губернатора Московской области/Екатерина Агеева

Три команды из Московской области попали в финальный этап международного чемпионата «Битва роботов», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Всего в финал прошли 32 команды из 10 регионов России, а также Индии, Туниса, Ирана, Китая и Бразилии.

Подмосковье в финале в категории до 110 кг представит команда Solarbot из Балашихи с роботом Phoenix. Также в категории роботов до 1,5 кг от Подмосковья выступит команда 2ФМ из Фрязино и Solarbot.

Для попадания в финал команды проходили четыре отборочных этапа.

Финал «Битвы роботов» пройдет 13 декабря в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами