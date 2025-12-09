Подмосковные команды прошли в финал «Битвы роботов»

Три команды из Подмосковья вышли в финал «Битвы роботов»

Три команды из Московской области попали в финальный этап международного чемпионата «Битва роботов», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Всего в финал прошли 32 команды из 10 регионов России, а также Индии, Туниса, Ирана, Китая и Бразилии.

Подмосковье в финале в категории до 110 кг представит команда Solarbot из Балашихи с роботом Phoenix. Также в категории роботов до 1,5 кг от Подмосковья выступит команда 2ФМ из Фрязино и Solarbot.

Для попадания в финал команды проходили четыре отборочных этапа.

Финал «Битвы роботов» пройдет 13 декабря в Москве.