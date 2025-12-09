Названа причина эвакуации посетителей ТЦ «Галерея» в Петербурге

Эвакуацию в торговом центре (ТЦ) «Галерея» в Санкт-Петербурге объявили в рамках плановой учебной тревоги. Об этом рассказал генеральный директор комплекса Дмитрий Гашичев, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

В публикации подчеркивается, что эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ проходит в штатном режиме.

«Пожарно-спасательные подразделения не задействованы», — говорится в тексте.

Об эвакуации посетителей «Галереи», расположенной на пересечении Невского и Лиговского проспектов в Санкт-Петербурге, сообщили утром 9 декабря. Telegram-канал «78. Новости» написал, что находившихся в здании людей посредством системы оповещения попросили выйти на улицу.

7 декабря в здании Новой Третьяковки в центре российской столицы сработала сигнализация. Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва!», людей по громкой связи предупредили о необходимости покинуть помещения.

Впоследствии в официальном Telegram-канале музея появилась информация о том, что вход в галерею ограничили до 18:00 мск. При этом людям, которым пришлось прервать посещение Новой Третьяковки и которые купили билеты на отмененные сеансы, разрешили сдать билеты или посетить выставки в любое другое время в течение двух недель со дня инцидента.

Ранее в российской столице эвакуировали экономический корпус Московского государственного университета.