Суд оставил в силе второй пожизненный срок маньяку Миргороду

Суд признал законным пожизненный приговор маньяку-душителю Миргороду
true
true
true

Московский городской суд признал законным решение приговорить серийного убийцу Владимира Миргорода ко второму пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

В ходе заседания была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Головинского районного суда города Москвы в отношении Миргорода Владимира.

«Приговор районного суда в части наказания оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласил решение судья.

18 июля Миргорода второй раз приговорили к пожизненному лишению свободы.

Маньяк в 2012 году уже был приговорен к пожизненному заключению. Мужчина в период с 2002–2004 годы на территории Москвы и Московской области расправился с 15 женщинами и подростком, некоторых из жертв перед расправой он изнасиловал.

Серийного убийцу поймали, когда отпечатки пальцев Миргорода, вышедшего на свободу в 2010 году после первого приговора за изнасилование и грабеж, совпали с отпечатками на местах четырех нераскрытых дел. Во время допроса Миргород признался в трех нападениях, но не тех, что интересовали следствие.

В апреле текущего года маньяк признался, что в свое время расправился с 16 другими людьми, о которых не было известно раньше. В период с 2000 по 2004 год Миргород познакомился с 15 девушками. Обычно он предлагал их подвезти или выпить вместе. Затем нападал на них в безлюдных местах и совершал насилие. Установлено, что 20 сентября 2003 года Миргород также избил малознакомого мужчину на Дубнинской улице, он не выжил.

Ранее битцевскому маньяку не разрешили перевестись в колонию ближе к Москве.

