В России задержали группу сбытчиков фальсифицированных лекарств

Силовики задержали семь человек по подозрению в сбыте фальсифицированных лекарств в России. Ущерб от действий злоумышленников оценивается более чем в 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, в 2022 году фигуранты организовали канал незаконного ввоза и сбыта в РФ незарегистрированных лекарств. Информацию о товарах они размещали в интернете, после чего передавали их за наличную оплату покупателям через пункты выдачи заказов в подмосковном Красногорске и на станциях метро в Москве.

Как уточнила Волк, в ходе обысков правоохранители изъяли более 600 упаковок контрафактных лекарств, денежные средства в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерную технику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Троих фигурантов заключили под домашний арест, для четверых ввели запрет определенных действий.

Ранее российского студента осудили за незаконный ввоз психотропных таблеток из Индии.