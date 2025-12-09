На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России задержали группу сбытчиков фальсифицированных лекарств

МВД задержало подозреваемых в сбыте фальсифицированных импортных лекарств
true
true
true

Силовики задержали семь человек по подозрению в сбыте фальсифицированных лекарств в России. Ущерб от действий злоумышленников оценивается более чем в 200 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, в 2022 году фигуранты организовали канал незаконного ввоза и сбыта в РФ незарегистрированных лекарств. Информацию о товарах они размещали в интернете, после чего передавали их за наличную оплату покупателям через пункты выдачи заказов в подмосковном Красногорске и на станциях метро в Москве.

Как уточнила Волк, в ходе обысков правоохранители изъяли более 600 упаковок контрафактных лекарств, денежные средства в российской и иностранной валюте, смартфоны, банковские карты и компьютерную технику.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок». Троих фигурантов заключили под домашний арест, для четверых ввели запрет определенных действий.

Ранее российского студента осудили за незаконный ввоз психотропных таблеток из Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами