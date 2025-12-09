На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рабочий не смог открыть свой шкафчик для одежды и угрожал охране пистолетом

В Петербурге мужчина не смог переодеться на работе и угрожал охране револьвером
ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области/VK

В Калининском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего работника электросетевой компании, который угрожал травматическим пистолетом двум охранникам на работе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 6 декабря на улице Руставели. Наряд вневедомственной охраны получил вызов о вооруженном человеке, угрожающем открыть стрельбу по персоналу компании. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили работника предприятия с травматическим револьвером «Гроза Р-02С», хулигана задержали.

Выяснилось, что причиной конфликта стал шкафчик для одежды, который работник не смог отпереть. В ходе ссоры мужчина достал оружие и стал угрожать охранникам. Пострадавших нет, петербуржец доставлен в отдел полиции.

До этого мужчина угрожал покупателям магазина в Ленобласти игрушечными пистолетами. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали 44-летнего местного жителя, который успел напугать покупателей — он агрессивно вёл себя вел и угрожал им игрушечным оружием.

Ранее бывший работник в маске ограбил бухгалтерию предприятия на 1,8 млн рублей.

