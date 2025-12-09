Два российских аэропорта возобновили работу

В аэропортах Казани и Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.
По его словам, в период приостановки работы казанской воздушной гавани на запасной аэродром «ушел» один самолет.
Кореняко добавил, что во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов приняли все меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
Ранее у самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.