Два российских аэропорта возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Казани и Чебоксар сняты ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Чебоксар сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

По его словам, в период приостановки работы казанской воздушной гавани на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Кореняко добавил, что во время действия ограничений экипажи самолетов, авиадиспетчеры и сотрудники аэропортов приняли все меры, необходимые для обеспечения безопасности полетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее у самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.