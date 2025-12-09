На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Благовещенске пьяный мужчина устроил стрельбу на улице из карабина

В Благовещенске мужчину задержали за стрельбу на улице из карабина
Telegram-канал Амурская полиция

В Амурской области 38-летний пьяный мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия на улице, дома у хулигана нашли целый арсенал. Об этом сообщает УМВД региона.

Инцидент произошел ночью 7 декабря на улице Краснофлотской. По данным полиции, мужчина произвел пять выстрелов из карабина «Тигр-05» калибра 7,62 мм. Во время обыска в доме у стрелка полиция обнаружила и изъяла еще несколько единиц легально хранившегося оружия: ружья «Сайга-12» и МР-155, карабин «Вепрь-КМ» и травматический пистолет МР-80.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, стрелявшему может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Воронеже посетитель магазина открыл стрельбу и ранил женщин. Мужчина попытался вынести неоплаченный товар, но администратор сделала ему замечание. В ответ 37-летний злоумышленник вытащил травматический пистолет и произвел выстрел, ранив 41-летнюю женщину в руку. Стрелявший задержан, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Ранее в Мариуполе мужчина обстрелял семью жены из пистолета.

