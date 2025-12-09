Власти Воронежской области назвали число сбитых за ночь беспилотников

Гусев: над Воронежской областью сбили девять БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в небе над Воронежем и одним из районов области были уничтожены девять беспилотников.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО (Противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов», — поделился Гусев.

По его словам, в результате падения обломков в Воронеже поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.

9 декабря Telegram-канал Shot сообщал, что в небе над Рязанью прозвучало около 10 взрывов.

По словам очевидцев, город атаковали украинские дроны. Первые взрывы раздались около 3:30 мск. От громких звуков в разных частях города дрожали окна и стены домов.

Вечером 8 декабря стало известно, что в течение шести часов российские силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 11 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Ранее обломки украинского БПЛА повредили дома в Волгоградской области.