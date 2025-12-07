В Чите неизвестный напал на девочку в лифте многоэтажки

В Чите полиция разыскивает мужчину, который совершил нападение на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома, правоохранители распространили ориентировку на подозреваемого. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел 4 декабря около полудня в Железнодорожном районе города в подъезде дома на улице Магистральной. По предварительной информации, неизвестный мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. После нападения злоумышленник скрылся.

Полиция распространила приметы разыскиваемого: мужчина 25-30 лет, среднего роста, худощавого телосложения. Он был одет в темную куртку с капюшоном, черную вязаную шапку с помпоном, черные брюки и темную обувь. Ориентировка активно рассылается по родительским чатам. Личность подозреваемого устанавливается.

До этого в Твери пожилой мужчина приставал к девочке в автобусе. 12-летняя девочка зашла в общественный транспорт, после нее зашла пожилая пара. Мужчина стал задавать вопросы девочке, в этот момент непристойно касаясь ее груди. Семья несовершеннолетней обратилась в полицию.

Ранее в Благовещенске мужчина насильно целовал и обнимал школьницу.