В Петербурге подростки выстрелили в прохожего из газового пистолета после замечания

Во Фрунзенском районе Петербурга полиция нашла подростков, которые выстрелили в мужчину, сделавшего им замечание. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент произошел на Балканской площади, с заявлением в полицию обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что сделал замечание группе подростков, которые нецензурно выражались на улице. В ответ один из них достал газовый пистолет и выстрелил в сторону прохожего.

Полиция задержала подозреваемых у входа на станцию метро «Купчино». Среди задержанных оказались подростки в возрасте 15-17 лет. У одного из них был обнаружен и изъят газовый пистолет ПУ-4. После допроса несовершеннолетние были переданы родителям под обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Сургуте двое юношей избили официанта в ресторане. Инцидент произошел после конфликта между сотрудником заведения и знакомым одного из участников. В ходе проверок правоохранители выяснили личности причастных: 15-летнего подростка из Белого Яра и 18-летнего жителя Сургута. В отношении 18-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве

.

Ранее в Волгограде взяли под стражу подростка, забившего пенсионерку.