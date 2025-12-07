Жителям Москвы спрогнозировали потепление

Вильфанд: температура в Москве может подняться до 7 градусов

Температура выше климатической нормы ожидается в Московской области с 11 до 14 декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве прогнозируется повышение температуры 11 декабря, ночные температуры составят 0 - плюс 2 градуса, а днем будет от 2 до 7 (градусов – прим.ред.) тепла. Юго-западный ветер существенно повысит температуру. В пятницу и днем, и ночью ожидается от 0 до плюс 5 градусов. Местами возможны небольшие осадки, но снег не ляжет», — отметил Вильфанд.

Вильфанд уточнил, что с четверга и до конца следующей недели температура в московском регионе будет превышать норму на 4-6 градусов. В то же время условий для сильных осадков, способных создать стабильный снежный покров, пока не предвидится.

До этого синоптик Леус спрогнозировал небольшой снежный покров, который начнет образовываться в Московской области, начиная с 8 декабря. Он также отметил, что пока температура не опускалась в зону минусовых отметок, поэтому ни о каком снежном покрове речь не шла.

