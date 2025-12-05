Психолог объяснила, как распознать мужчину-ловеласа

Мужчинам типа «ловелас» свойственно красиво и эффектно влюблять в себя женщин. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Вероника Селезнева.

По ее словам, они выбирают цель и действуют как охотники — делают комплименты, дарят внимание, знаки интереса, подарки, интригу. Однако после того, как только женщина «завоевана», их интерес быстро угасает. Такие мужчины постоянно ищут новых партнерш из-за потребности в постоянном подтверждении собственной привлекательности, уточнила эксперт.

«Ловеласу важна не столько женщина, сколько состояние эмоционального подъема от завоевания. Он избегает завершенности отношений, потому что окончание охоты разрушает его источник самоценности», — сказала Селезнева.

Психолог Ольга Твардовская в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что женщины, у которых скромные условия жизни, реагируют на мужчин на дорогих машинах. По ее словам, женщины, которым важно, чтобы у возлюбленного был дорогой автомобиль, заменяют этим свои собственные потребности. Такие россиянки выбирают полагаться на мужчину, который сможет «вытащить из беды». Так, возникает некая иллюзия, что мужчина на дорогом автомобиле справится с их проблемами.

Ранее психолог рассказал об особенностях мужской депрессии.