Стало известно, какие факторы делают россиян уязвимыми перед мошенниками

Врач Демьяновская: часть заболеваний делает россиян уязвимыми перед аферистами
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые заболевания могут сделать человека более уязвимым перед мошенниками. В том числе часто жертвами аферистов становятся россияне, страдающие неврологическими и психическими нарушениями. Также в группе риска – люди с депрессией и тревожностью, предупредила в беседе RT невролог Екатерина Демьяновская, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

«У людей с органическими поражениями головного мозга — посттравматическими или постинсультными кистозно-глиозными изменениями, объёмными образованиями — часто снижено внимание, им сложнее принимать решения, они более эмоционально нестабильны, — пояснила врач. — Им может быть сложнее адекватно воспринимать информацию и реагировать на нее».

Мошенники об этом знают и, как правило, в первую очередь стараются атаковать людей с различными когнитивными нарушениями, отметила Демьяновская. В то же время речь не идет о полной деменции – аферистам важно, чтобы человек понимал, где лежат деньги, как их передать, где поставить подпись и так далее. Причем перепроверять информацию или с кем-то советоваться такие пациенты не будут – они не могут дать адекватную оценку происходящему и обычно слепо верят собеседнику.

Также сложно контролировать людей с эпилепсией, которые долгое время находятся на противосудорожной терапии. Как объяснила специалист, вследствие такого метода лечения у них как раз часто наблюдаются когнитивные и эмоциональные нарушения.

Кроме того, в группе риска – люди, страдающие от депрессии и тревожных расстройств. Они также зачастую не могут мыслить критически, менее устойчивы к эмоциональному давлению и быстро ведутся на угрозы мошенников. Запугивание, внушение – все это оказывает на них сильное действие, пояснила врач. Она напомнила, что часто аферисты также действуют иначе, обещая выгоду от «инвестиций», подарки, выигрыши и прочие «плюшки».

«Люди с когнитивными и эмоциональными нарушениями нередко более доверчивы, поэтому несут мошенникам деньги добровольно», — заключила Демьяновская.

Исследователи до этого выяснили, что за последние два года доля россиян, которые ощущают себя уязвимыми перед интернет-мошенниками, сократилась с 47% до 39%. Отмечается, однако, что на практике при этом среди жителей России наблюдается устойчивый дефицит практической цифровой гигиены. Уменьшилась и доля граждан, проверяющих информацию из нескольких источников при принятии решений, — с 68% в 2023 году до 63% в 2025 году.

Ранее россиян предупредили о мошенниках с письмами о «неуплаченном» налоге.

