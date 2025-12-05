Россиянам объяснили, по каким симптомам можно выявить у ребенка СДВГ

У современных детей все чаще выявляют синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это неврологическо-поведенческое расстройство развития, которое родители могут определить по некоторым характерным признакам, рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.

По словам специалиста, это расстройство характеризуется ключевыми симптомами, которые есть и в его названии, — это невнимательность, импульсивность и гиперактивность. Диагноз ставится в случаях, если эти признаки проявляются у детей в возрасте до 12 лет и длятся более полугода. Причем важно, что дети с СДВГ демонстрируют такие проявления везде – дома, в школе, в детсаду, пояснила эксперт. Как правило, расстройство крайне негативно влияет практически на все сферы жизни, предупредила она.

«Обратимся к признакам невнимательности. Это частые ошибки, именно по невнимательности. Они не замечают деталей. Кажется, что ребёнок не слушает, когда к нему обращаются учителя. Они не доделывают дело до конца и легко отвлекаются», — пояснила психолог.

Помимо этого, у таких детей есть проблемы с организацией своего времени, пространства, они часто избегают решения задач, которые требуют немедленных усилий. Кроме того, такие дети не могут усидеть на месте, все время «ерзают», вскакивают, очень много болтают и с трудом могут дождаться своей очереди в тех или иных ситуациях.

СДВГ создает риски с точки зрения учебы, социального и эмоционального развития, а также риск повышенных травм из-за того, что дети с расстройством все время бегают и куда-то карабкаются, отметила Абравитова. Но при этом в таком диагнозе есть и плюсы, заявила она. В их числе психолог назвала креативность, энергичность и гибкость мышления. По ее словам, многие люди, добившиеся успеха в спорте, бизнесе, искусстве, имеют это расстройство.

«При ранней диагностике и поддержке психолога ребёнок с СДВГ может прекрасно реализовать свой потенциал», — заключила специалист.

До этого эксперты призвали россиян не путать СДВГ у ребенка с невоспитанностью. Отмечается, что, если ребенок хамит окружающим, оскорбляет воспитателей, учителей, сверстников, дерется, если он привык, что к нему должно быть приковано внимание всех взрослых, это может быть не СДВГ, а избалованность. Нельзя ставить подобные диагнозы, не обращаясь к врачу, подчеркивают специалисты.

