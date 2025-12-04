На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тюменца задержали за избиение двух собак в подъезде дома

Мужчина жестоко избил собак в подъезде многоэтажки в Тюмени и поплатился
true
true
true

Тюменец избил собаку в подъезде многоэтажки и был задержан. Об этом рассказали волонтеры из благотворительной организации «4 лапы».

Инцидент произошел 3 декабря и попал на камеру, установленную в подъезде дома на улице Республики. На записи видно, как мужчина жестоко обращается с собакой, пинает ее и бьет по голове. Запись вызвала сильный общественный резонанс и привлекла внимание правоохранителей.

Жители подъезда рассказали, что злоумышленник не проживает в доме, а пришел в гости к соседям. Его задержали и доставили в полицию.

«По данному факту проводится проверка. Личность мужчины установлена», — заявили в пресс-службе полиции города.

Волонтеры забрали двух пострадавших от жестокости хозяина такс, которые подвергались избиениям неоднократно. У одной из собак выявили старый перелом бедренной кости, у другой — свежий многооскольчатый перелом голени.

На лечение животных требуется около 50 тыс. рублей. Их ждет длительная реабилитация.

Ранее в Рыбинске мужчина избил собаку молотком и отнес на помойку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами