Тюменца задержали за избиение двух собак в подъезде дома

Мужчина жестоко избил собак в подъезде многоэтажки в Тюмени и поплатился

Тюменец избил собаку в подъезде многоэтажки и был задержан. Об этом рассказали волонтеры из благотворительной организации «4 лапы».

Инцидент произошел 3 декабря и попал на камеру, установленную в подъезде дома на улице Республики. На записи видно, как мужчина жестоко обращается с собакой, пинает ее и бьет по голове. Запись вызвала сильный общественный резонанс и привлекла внимание правоохранителей.

Жители подъезда рассказали, что злоумышленник не проживает в доме, а пришел в гости к соседям. Его задержали и доставили в полицию.

«По данному факту проводится проверка. Личность мужчины установлена», — заявили в пресс-службе полиции города.

Волонтеры забрали двух пострадавших от жестокости хозяина такс, которые подвергались избиениям неоднократно. У одной из собак выявили старый перелом бедренной кости, у другой — свежий многооскольчатый перелом голени.

На лечение животных требуется около 50 тыс. рублей. Их ждет длительная реабилитация.

