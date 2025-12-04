На «Садоводе» поставили рекорд России и БРИКС по гонкам на тележках

Т-Бизнес вместе с торговым комплексом «Садовод» установили рекорд России и стран БРИКС по самым массовым гонкам на продуктовых тележках, мероприятие было приурочено ко Дню онлайн-предпринимателя, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что Т-Бизнес традиционно проводит в этот день гонки на тележках — чтобы объединить участников рынка цифровой торговли, инфраструктурные площадки, селлеров и онлайн-предпринимателей.

За три года, добавили в компании, инициатива стала полноценным отраслевым событием — благодаря поддержке крупнейших компаний e-commerce и ретейла.

В этом году гонки впервые прошли в несколько этапов и охватили разные площадки. Участниками стали онлайн-предприниматели, представители интернет-магазинов, селлеры маркетплейсов, а также специалисты в области логистики, маркетинга и финтеха.

Рекордный заезд прошел на территории торгового комплекса «Садовод». В нем приняли участие 300 человек на 100 продуктовых тележках. Соревнование проходило в формате команд по три человека. Длина трассы составляла 300 метров, продолжительность заезда — 5 минут 55 секунд.

Рекорд самых массовых гонок на тележках уже вошел в «Книгу рекордов России», а также был зарегистрирован Brics record — независимым и постоянно действующим международным регистратором рекордов и выдающихся достижений стран БРИКС и БРИКС+.

«Формат гонок на тележках стал способом объединить профессиональное сообщество и выразить признательность онлайн-предпринимателям и дать им небольшую передышку в период повышенной нагрузки ноябрьских распродаж и предновогоднего сезона. Новый рекорд России и рекорд БРИКС доказывают: e-commerce — это не только технологии и процессы, но и люди, которые формируют отрасль», — отметил руководитель Т-Бизнеса по работе с селлерами Андрей Казаков.

Глава маркетинга «Садовода» Абрам Биняминов добавил, что гонки на тележках являются метафорой интересного и ответственного предпринимательского пути – на нем тоже важны скорость, слаженность действий и готовность быстро принимать решения.