На Алтае сельчанин избил кочергой приятеля после застолья и ушел спать

На Алтае пьяный мужчина поссорился с приятелем и избил его кочергой

В Улаганском районе республики Алтай пьяная ссора закончилась возбуждением уголовного дела, сельчанин избил собутыльника и ушел спать. Об этом сообщает УМВД республики.

В больницу с переломом ключицы был доставлен 49-летний мужчина, медики сообщили о произошедшем в полицию. Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки вместе с 51-летним ранее судимым приятелем и своей сожительницей. Когда застолье закончилось и все разошлись спать, пострадавший приревновал возлюбленную к собутыльнику.

Между мужчинами возникла ссора, обвиняемый схватил кочергу, несколько раз ударил ею оппонента и ушел спать. Утром избитый мужчина проснулся, увидел кровь и пошел за помощью к брату, который вызвал медиков. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

