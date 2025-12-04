На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае сельчанин избил кочергой приятеля после застолья и ушел спать

На Алтае пьяный мужчина поссорился с приятелем и избил его кочергой
Виталий Аньков/РИА Новости

В Улаганском районе республики Алтай пьяная ссора закончилась возбуждением уголовного дела, сельчанин избил собутыльника и ушел спать. Об этом сообщает УМВД республики.

В больницу с переломом ключицы был доставлен 49-летний мужчина, медики сообщили о произошедшем в полицию. Выяснилось, что пострадавший распивал спиртные напитки вместе с 51-летним ранее судимым приятелем и своей сожительницей. Когда застолье закончилось и все разошлись спать, пострадавший приревновал возлюбленную к собутыльнику.

Между мужчинами возникла ссора, обвиняемый схватил кочергу, несколько раз ударил ею оппонента и ушел спать. Утром избитый мужчина проснулся, увидел кровь и пошел за помощью к брату, который вызвал медиков. Возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Фигуранту может грозить до трех лет лишения свободы.

До этого в Саратовской области мужчина угрожал жене шваброй во время ссоры. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ранее не судимого фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее пьяный житель Вольска избил знакомого стулом до комы и не смог объяснить, зачем.

