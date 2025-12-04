Пациенту удалили зубы вместо опухоли в одной из больниц Барнаула

В Барнауле 55-летнему пациенту одной из больниц должны были удалить опухоль, но по ошибке удалили зубы. Об этом со ссылкой на пострадавшего сообщает «Банкфакс».

Инцидент произошел в хирургическом отделении городской больницы №5. Мужчину госпитализировали 24 ноября для плановой операции по удалению опухоли в лимфоузле, а 27 ноября вместо этого провели ему удаление нескольких зубов на обеих челюстях. По словам родственников, хирург мог перепутать пациента с другим. После стабилизации состояния мужчину прооперировали повторно для удаления опухоли.

Руководство больницы принесло извинения и устно предложило восстановить зубы, но документально обязательства не оформило. Семья пациента обратилась в правоохранительные органы, прокуратуру и Росздравнадзор. Рассматривается вопрос об организации проверки инцидента на предмет признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей о халатности.

Ранее российские медики вместо обрезания удалили мальчику грыжу.