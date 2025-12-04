На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Калужской области на местного жителя завели уголовное дело за шпионаж для Украины

Прокуратура: жителя Калуги обвинили в шпионаже за съемку военной техники
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение по делу 38-летнего жителя Калуги, которого обвиняют в шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый вступил в контакт с представителями иностранного государства. По их указанию он производил видеосъемку расположения специальной военной техники Минобороны РФ на территории Калужской области. С помощью специальной программы он определял географические координаты объектов и направлял их с текстовыми комментариями через интернет для дальнейшего использования против безопасности страны.

На мужчину завели уголовное дело и взяли под стражу. Уголовное дело направили в Калужский областной суд для рассмотрения по существу.

До этого в Луганской народной республике (ЛНР) задержали местного жителя по подозрению в шпионаже для украинских спецслужб. По данным ФСБ, житель Свердловска в ЛНР собирал и передавал спецслужбам Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России.

Ранее в Брянской области осудили 41-летнего сельчанина, обвиненного в шпионаже.

