На Урале суд лишил супругов новой квартиры из-за хозяина, заключавшего сделку пьяным

Екатеринбуржец вернул себе квартиру после того, как ее купили другие люди. Об этом сообщает «ФедералПресс».

По данным издания, супруги через риелтора купили квартиру, в которой якобы никто не жил. Они проверили недвижимость по доступным сервисам и не заметили каких-либо проблем.

Спустя некоторое время бывший собственник решил вернуть квартиру. По его словам, он систематически выпивает с 19 лет, зависимость усугубилась после трагического события в жизни.

Мужчина рассказал, что один из собутыльников вывез его в другой населенный пункт, где удерживал и спаивал.

«Самого момента продажи квартиры риелтору бывший собственник не запомнил», – сообщается в публикации.

При этом риелтор показал фото мужчины с момента подписания договора. Помимо этого, бывший владелец предоставлял справку о психическом здоровье.

Однако после экспертизы выяснилось, что мужчина страдает конечной стадией алкоголизма и не понимает, что делает. Его подпись, по мнению графолога, выглядела так, будто на человека оказывалось «сильное влияние сбивающих факторов».

Суд встал на сторону бывшего владельца и обязал супругов вернуть квартиру. Кто должен отдать им деньги, в документе, по данным издания, не уточняется.

Ранее в Петербурге суд отказался возвращать квартиру жертве мошенников.