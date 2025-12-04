Полеты приостановили три российских аэропорта

В Калуге, Тамбове и Волгограде ввели ограничения на прием и отправку рейсов

В ночь на 4 декабря приостановили работу три российских аэропорта. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Накануне в 23:11 он написал о временных ограничениях на прием и отправку рейсов в тамбовском аэропорту Донское. В 23:29 такие же меры были приняты в воздушной гавани Волгограда. А в 2:50 движение самолетов приостановил калужский аэропорт Грабцево. Во всех воздушных гаванях полеты ограничили из соображений безопасности.

На этом фоне жители Орла в соседней с Калужской областью сообщили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.