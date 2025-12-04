На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полеты приостановили три российских аэропорта

В Калуге, Тамбове и Волгограде ввели ограничения на прием и отправку рейсов
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 4 декабря приостановили работу три российских аэропорта. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Накануне в 23:11 он написал о временных ограничениях на прием и отправку рейсов в тамбовском аэропорту Донское. В 23:29 такие же меры были приняты в воздушной гавани Волгограда. А в 2:50 движение самолетов приостановил калужский аэропорт Грабцево. Во всех воздушных гаванях полеты ограничили из соображений безопасности.

На этом фоне жители Орла в соседней с Калужской областью сообщили о взрывах. Они начали слышать громкие звуки примерно с 2:30. От взрывов на севере и в центре Орла «чуть не вылетели окна». Горожане также видели вспышки в небе. Они утверждают, что город атаковали беспилотники, летящие на низкой высоте.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами