Птица атаковала журналистку и рассекла ей лицо во время съемок репортажа

Птица врезалась в девушку-репортера и едва не оставила ее без глаза

Птица ударила девушку-репортера по лицу во время уличной съемки в Новой Зеландии. Об этом пишет газета Metro.

Джесс Тайсон, бывшая Мисс Новая Зеландия и репортер телеканала Māori TV, была атакована птицей, когда снимала сюжет для своей программы в деловом центре Окленда. Девушка находилась в кадре и собиралась сделать второй дубль, когда птица спикировала и врезалась в нее.

От неожиданности Джесс закрыла глаз и отвернулась. Оператор прервал съемку, заметив, что у нее идет кровь. Пострадавшей оказали необходимую помощь.

Впоследствии она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео инцидента и фотографии раны на глазу.

«Это было так странно. Пару недель назад я очень сильно порезала палец, потом упала с велосипеда и повредила руку, и тут случилось это!» — написала Тайсон под постом.

Ранее корова затоптала 75-летнюю пенсионерку из-за конфликта с другими животными.